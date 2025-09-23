Экс-начальник ГАБТУ МО РФ отметил большой потенциал танка для модернизации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Танк Т-90М с учетом модернизаций будет находиться на вооружении ВС РФ еще как минимум 10-15 лет. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев.

"Танк Т-90М с учетом модернизаций будет состоять на вооружении российской армии еще как минимум 10-15 лет, потенциал для модернизации огромный, в результате модернизации, включая внедрение искусственного интеллекта, постепенно произойдет уменьшение численности экипажа до двух, возможно, до одного человека, но в любом случае полностью безэкипажным он не станет", - сказал генерал во время проходящей на Киевском вокзале Москвы выставки "Священный завод".

По его словам, модернизация подразумевает обязательное внедрение системы управления огнем и повышение эффективности защиты от беспилотников.

По его словам, наряду с танком Т-90 различных модификаций будут эксплуатироваться также Т-72 и Т-80.