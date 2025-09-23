ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Кировск ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово Донецкой Народной Республики", - сказали там.