Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 180 человек

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 630 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 180 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - до 250, "Центр" - свыше 580, на направлении "Восток" - до 330 и "Днепр" - до 60 военнослужащих соответственно.