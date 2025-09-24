В среду, 24 сентября 2025 года, в 14:30 в Региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток" (г. Владивосток, ул. Светланская, 43) состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на первую Творческую осеннюю школу филиала "Приморье" Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ), которая пройдет во Владивостоке с 27 октября по 1 ноября.

О правилах набора, программе и преподавателях курса, а также направлениях (инструментах), по которым пройдет обучение, расскажут директор филиала "Приморский" ЦМШ-АИИ Наталья Мальцева, заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов Приморского филиала Евгений Быстров и педагог кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов филиала Полина Редько.

Филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского "Приморский" был открыт во Владивостоке по указу Владимира Путина 6 лет назад. В 2023 году филиал получил статус высшего учебного заведения и начал набор абитуриентов на специалитет. Сейчас он начинает работу с юными музыкантами от 12 до 20 лет со всего Дальнего Востока.

Для очного участия необходимо прислать по адресу press-tass-dv@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста.

Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии дистанционно. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, в группе пресс-центра ТАСС во "ВКонтакте" и в телеграм-канале "ТАСС Дальний Восток".

Справки и аккредитация:

+7 (914)-715-78-58

press-tass-dv@tass.ru.