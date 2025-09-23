В Минобороны отметили, что действия сержанта Бакшеева позволили своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сержант ВС России Андрей Бакшеев сумел доставить транспорт со снабжением на передовые позиции, при этом он уберег технику и боеприпасы от огня противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Украинские боевики <…> предприняли попытку уничтожения автомобиля, которым управлял Андрей, нанеся по нему удар с применением артиллерии и минометов. Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Андрей Бакшеев своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате действий Бакшеева удалось избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности технику и имущество, а также своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

В Минобороны также рассказали о прапорщике Евгении Шинкевиче, который сумел восстановить поврежденные линии связи и отразить атаку ударных беспилотников противника.

"Прапорщик Шинкевич, осознавая важность восстановления связи, выдвинулся на поиски неисправности. Под непрерывным артиллерийским огнем противника <…> преодолел несколько километров по опасной местности, нашел поврежденный кабель и приступил к его ремонту. Во время восстановления проводной линии связи Евгений обнаружил в небе вражеские дроны-камикадзе. Оперативно сориентировавшись в обстановке, <…> открыл прицельный огонь по FPV-дронам противника. Меткими выстрелами Евгений Шинкевич уничтожил беспилотники, после чего успешно обеспечил устойчивую связь", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что мужественные и самоотверженные действия прапорщика Шинкевича обеспечили устойчивое управление личным составом, в результате чего противник был вынужден отступить.