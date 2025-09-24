Военный эксперт отметил, что украинская армия еще пытается удерживать ключевые позиции у населенного пункта

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Переездное, сформировали огневой мешок для Вооруженных сил Украины, дислоцированных юго-восточнее соседней Звановки в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Переездного образовался огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся юго-восточней Звановки", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что ВСУ еще пытаются удерживать ключевые, важные позиции у Звановки. "Но дело в том, что мы можем рывком захлопнуть этот огневой мешок и, по сути, данная группировка противника окажется в окружении, если украинское командование не примет правильное решение и в ближайшее время не выведет оттуда войска", - сообщил он.

Марочко подчеркнул, что силы РФ на данный момент "довольно серьезно" давят на фланги противника у Звановки. "Да и в принципе само продвижение по направлению Звановки создает серьезную угрозу для украинских боевиков. Оперативно-тактическая обстановка для них существенно усугубилась в данном районе", - резюмировал военный эксперт.

Об освобождении Переездного бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 23 сентября. При этом, как ранее сообщал ТАСС Марочко, подразделения РФ, освободив Переездное, готовятся к боям за соседнюю Звановку.