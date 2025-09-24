Боевую задачу выполнил расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Благодаря данным, полученным средствами воздушной разведки, был обнаружен замаскированный блиндаж ВСУ с огневыми средствами. В результате точного артиллерийского удара цель была поражена вместе с находящимся там личным составом ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, артиллеристы работают совместно с БПЛА, ведущими воздушную разведку. При выявлении цели ее координаты передаются на пункт управления артиллерийской батареи, командир орудия вместе с расчетом выполняет боевую задачу по поражению противника.

"Последняя задача, которую выполняла моя батарея, это подавление огня и уничтожение блиндажа с личным составом противника", - рассказал журналистам командир орудия Д-30 позывным Куса.