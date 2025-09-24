Операторы БПЛА поразили укрепленные позиции ВСУ в Днепропетровской области

Также бойцы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников Восточной группировки войск уничтожили укрепленные позиции противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА группировки войск "Восток" нанесли удары по укрепленным позициям противника в Днепропетровской области. Для поражения целей применялись квадрокоптеры, оборудованные для сбросов боеприпасов, и ударные FPV-дроны. В результате атаки поражены блиндажи и инженерные сооружения противника, уничтожена живая сила", - говорится в сообщении.

© Минобороны России

Кроме того, в Запорожской области, добавили в Минобороны, артиллеристы Восточной группировки уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. Там пояснили, что цели были обнаружены по характерным признакам при патрулировании местности операторами дронов.

"После уточнения координат артиллерийские расчеты выполнили серию огневых задач. В результате удара пункты управления выведены из строя, нарушена система применения беспилотных средств противника", - сказали в ведомстве.