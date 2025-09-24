Боевую задачу выполнили артиллеристы ВС РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Константиновка разведчики при помощи БПЛА выявили пункт управления беспилотниками противника. Данные были переданы артиллеристам, которые точными попаданиями полностью уничтожили объект противника", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что ежедневная работа артиллерийских расчетов обеспечивает подавление вражеских огневых точек и создает условия для успешного наступления российских подразделений.