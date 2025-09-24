Бойцы ВС РФ также поразили украинских военных

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом противника в ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР выдвинулся на очередную боевую задачу. В этот раз танкисты огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ", - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что места размещения командного и личного состава были обнаружены российскими расчетами беспилотников, а координаты сразу переданы танковому экипажу. После наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами на дистанции более 10 км, что позволило уничтожить все цели и создать условия для продвижения мотострелковых подразделений.

Командир танковой роты с позывным Юрич в предоставленном видео рассказал, что задача танкистов - зачистка и поддержка наступающих подразделений. По его словам, в основном военнослужащие работают по блиндажам, окопам и минометным батареям противника.