Минометчики "Севера" уничтожили скопление живой силы ВСУ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расчеты 120-мм минометов 44-го армейского корпуса Северной группировки войск уничтожили скопление живой силы ВСУ на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 120-мм минометов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении", - сказали в ведомстве.

Заместитель командира взвода с позывным Сталкер пояснил, что работа велась по идущей пехоте ВСУ. Первый выстрел - пристрелочный, после корректировки огня следующее попадание - в цель. "Цель была подавлена", - добавил военнослужащий.

В ведомстве подчеркнули, что минометчики ведут ежедневный огонь по позициям противника. Работа ведется в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.