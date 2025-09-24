Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки войск "Днепр"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес точный удар по блиндажу ВСУ. В результате точного артиллерийского удара цель была поражена вместе с находящимся там личным составом ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что артиллеристы работают совместно с расчетами беспилотников, ведущих воздушную разведку. Там обратили внимание на то, что точность удара свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр".