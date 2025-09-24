Солдаты противника отбирали у местных кур и драгоценности

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в селе Березовое Днепропетровской области грабили пенсионеров, рассказал ТАСС военнослужащий штурмового взвода 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Белка.

"Старики в основном там остались, они никуда не хотели выезжать. Те, кто хотел, тех эвакуировали. <...> В основном они [мирные жители] говорят, что ВСУ их грабили, кур отбирали, драгоценности, какие были", - сказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.