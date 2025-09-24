После нескольких попаданий беспилотников и удара гаубицы укрытие цели было разрушено, а установка - уничтожена

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников совместно с мотострелками Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 немецкого производства на Краматорско-Дружсковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов совместно с артиллеристами 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH-2000 производства Германии на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Блиндаж, где была замаскирована самоходная установка, был обнаружен разведчиками. Данные передали расчетам FPV-дронов и гаубицы "Мста-Б". После нескольких попаданий беспилотников и прямому попаданию гаубицы укрытие цели было разрушено, а установка - уничтожена, отметили в министерстве.

"Также операторы беспилотных летательных аппаратов с помощью дронов, оснащенных модулем сброса, уничтожили живую силу противника, совершавшую ротацию на передовых позициях ВСУ", - добавили в ведомстве.