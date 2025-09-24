Марочко: Киев направил нацбаты в Купянск в попытке сдержать армию РФ

Подразделения выполняют в том числе функции заградотрядов, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ направило в Купянск Харьковской области резервы, в том числе нацбаты, чтобы попытаться сдержать российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

23 сентября в Минобороны РФ информировали, что военнослужащие группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению Купянска, под контроль взяты 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс. - порядка 65%.

"Украинское командование для стабилизации обстановки в Купянске направило в город дополнительные силы и средства, в том числе националистические формирования, которые ведут маневренные действия, выполняя одновременно функции заградотрядов", - сказал он.

19 сентября Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие в ходе тяжелых боев продвинулись и закрепились на новых позициях на северо-западе Купянска. 18 сентября он информировал, что Киев направил к городу порядка 1 тыс. солдат в попытке сдержать ВС РФ.