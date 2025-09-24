Боец Майкоп сообщил, что поймал вражескую артиллерию в момент работы на огневой позиции

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневой позиции в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

"Американская САУ Paladin - я ее поймал в момент работы на огневой [позиции], когда она сделала первые два выстрела, мне сообщили, где она работает. То есть мы уже знали места ее огневых позиций, места укрытий, я вылетел на первую огневую - ее там не обнаружил, начал разведывать точки [других] огневых позиций и увидел пыль, которую она оставляет за собой. В момент, когда она работала на огневой, поразил ее", - рассказал военнослужащий.

По его словам, на поражение цели расчет затратил около 15 минут, включая поиск боевой машины ВСУ на местности. "От момента взлета, как только мне сообщили о цели, [до ее поражения] прошло 15 минут. Расчет находится всегда в боевой готовности, у нас "намотаны" дроны, все заряжено, остается только выставить дрон, зарядить детонатор и взлететь", - отметил Майкоп.