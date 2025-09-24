ТАСС: ВС РФ уничтожили до взвода солдат ВСУ, контратакующих в Сумской области

Бойцы группировки "Север" отразили пять наступлений противника, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили за сутки пять контратак ВСУ в Сумской области, уничтожено до взвода личного состава 225-го отдельного штурмового полка. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"За сутки воины "Севера" отразили пять контратак противника: три в районе Алексеевки и по одной в районе Кондратовки и Степового (Ленинского). В ходе отражения уничтожено до взвода личного состава 225-го ошп", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что наибольшее количество пропавших без вести военнослужащих в Сумской области приходится на 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ. По данным силовиков, 225-й полк является "самым "мясным" подразделением ВСУ", именно в нем командование меньше всего дорожит жизнью личного состава.