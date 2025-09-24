Ракетной атаке подверглись 425-й отдельный штурмовой полк и 47-я отдельная механизированная бригада украинской армии, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ракетные удары нанесены по пунктам дислокации 425-го отдельного штурмового полка и 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Юнаковки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Нанесено два результативных ракетных удара по пунктам дислокации 425-го ошп и 47-й омбр в районе южнее Юнаковки. Потери уточняются", - сказал собеседник.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, ВСУ безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки, идут тяжелые бои. Село Юнаковка - важный логистический центр ВСУ в Сумском районе.