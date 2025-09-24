Этому предшествовало уничтожение продовольственных складов ВСУ на сумском напарвлении

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Командование большинства подразделений ВСУ в Сумской области не может обеспечить питанием военнослужащих на позициях уже в течение недели. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в результате уничтожения продовольственных складов большинство подразделений ВСУ испытывает проблемы с едой. Украинское командование не может обеспечить питанием военнослужащих на позициях уже в течение недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ.