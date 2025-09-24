В российских силовых структурах сообщили, что одного из военных взяли в плен

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Военные ВСУ, отправленные на передовые позиции обманом, погибли на участке фронта Меловое - Хатнее в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое - Хатнее в плен взят один военнослужащий 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Им оказался военнослужащий ремонтного батальона, которого командование обманом отправило на передовые позиции под предлогом рытья окопов для подразделений закрепления. С ним на позиции было еще четверо таких же как он, все погибли", - сказал собеседник агентства.