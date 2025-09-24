Украинский танк был обнаружен на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов Южной группировки войск уничтожил танк и два октокоптера R-18 ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что украинский танк был обнаружен на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. "Бронетехника противника незамедлительно была уничтожена расчетом ударных FPV-дронов Южной группировки войск", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что также в районах населенного пункта Щербиновка и в окрестностях Плещеевки в темное время суток были обнаружены и уничтожены два октокоптера R-18 ВСУ.