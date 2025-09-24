За сутки в районе Новогригоровки выполнено более 30 огневых задач

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие спустя более двух месяцев затишья возобновили удары по подразделениям ВСУ, дислоцированным на северо-западе ЛНР - у Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Петровского (украинское название - Грековка). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После оперативной паузы в районе населенного пункта Новогригоровка отмечается активизация действий ВС РФ. За истекшие сутки в данном районе выполнено более 30 огневых задач, а также осуществлено несколько накатов на украинские позиции. Аналогичная ситуация и в районе Петровского: там наши войска улучшили тактическое положение и выполнили более 10 огневых задач", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что данные участки фронта чуть более двух с половиной последних месяцев "были относительно статичными".