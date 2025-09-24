Российские бойцы также улучшили тактическое положение северо-западнее населенного пункта, указал военный эксперт

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие улучшили свое тактическое положение у Дроновки ДНР и продвинулись вдоль железной дороги. От населенного пункта силы РФ отделяет 1,5 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы, зачистив участок Серебрянского лесничества в ЛНР, вышли к реке Северский Донец северо-восточнее населенного пункта Дроновка соседней ДНР.

"Также ВС РФ улучшили тактическое положение северо-западнее населенного пункта Дроновка, продвинувшись вдоль железнодорожного полотна. На данный момент межпозиционное пространство с противником в данном районе сокращено до 1,5 км", - сказал он.