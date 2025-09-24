Операторы дронов уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Также военные ликвидировали автомобиль ВСУ, замаскированный на территории одного из занятых противником частных домовладений, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, на котором противник готовил к запуску квадрокоптер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения боевых действий, разведкой 6-й мотострелковой дивизии был обнаружен пункт управления (ПУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ. Противник готовил к запуску квадрокоптера. Точным попаданием "Молнии" ВС РФ противник был уничтожен при попытке поднять в небо БПЛА", - говорится в сообщении.

Также операторы беспилотников оперативно уничтожили автомобиль ВСУ, замаскированный на территории одного из занятых противником частных домовладений.