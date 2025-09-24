Технику противника поразили в момент движения к передовым позициям для проведения ротации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили автомобиль ВСУ, который направлялся к передовым позициям противника для проведения ротации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов 10-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Южной группировки войск уничтожили автомобиль противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции (СВО). Автомобиль противника был уничтожен в момент движения к передовым позициям с целью проведения ротационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Там добавили, что также с помощью дрона, оснащенного модулем сброса, был уничтожен полевой склад материальных средств ВСУ.