МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие армии России уже показали свою эффективность, успешно выполнив несколько боевых задач. Об этом ТАСС рассказал инструктор по вождению мотоциклов, рядовой 1430-ого Гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным Большой.

"Уже были случаи, когда ребята работали, как я знаю, без потерь, без раненых. Зашли, сделали, зачистили, откатились. И также знаю случаи, когда доставляли припасы, еду, воду, патроны, в том числе даже мины. Все говорят, что это очень эффективно", - отметил Большой.

При этом мотоцикл очень эффективен, когда необходимо уйти от преследования дронов - они более мобильные, скоростные и маневренные.