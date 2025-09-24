24 сентября, 11:59
Военная операция на Украине

Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили танк и пехоту ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС
Помимо этого, на кадрах с российских дронов запечатлено поражение украинских наземных роботизированных комплексов, антенн связи и блиндажей ВСУ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных технологий "Рубикон" уничтожили несколько единиц техники, включая танк, пехоту, склад боеприпасов, и сбили несколько тяжелых дронов типа "Баба-яга" ВСУ в зоне спецоперации, следует из кадров, предоставленных Минобороны РФ.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

Помимо этого, на кадрах с российских дронов запечатлено поражение украинских наземных роботизированных комплексов, антенн связи и блиндажей ВСУ. Кроме того, в ведомстве опубликовали кадры поражения воздушным тараном беспилотных летательных аппаратов противника, таких как "Фурия", "Лелека", "Домаха", а также других БПЛА . 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине