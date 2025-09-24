Задачу выполнили бойцы Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в районе Константиновки Донецкой Народной Республики обнаружили и уничтожили украинскую бронемашину "Козак" с солдатами противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести постоянный контроль за тылами противника в районе Константиновки, с помощью ударных дронов выявили ротацию живой силы противника, которая осуществлялась с помощью ББМ "Козак". Попаданиями ударных дронов техника с личным составом была уничтожена", - говорится в сообщении.