ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили группу иностранных наемников при попытке сбежать из района Кировска ДНР на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Дроноводы "Запада" выследили и догнали группу иностранных наемников, которые спешно пытались покинуть район Кировска. Об их месте нахождения и принадлежности сообщила разведка", - сказали в силовых структурах.

Там добавили, что группу наемников на некоторых этапах вывода прикрывал оборудованный РЭБ пикап, который также был уничтожен.