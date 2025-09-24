Награды вручили за проявленную храбрость и героизм

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и командующий группировкой войск "Восток", генерал-полковник Андрей Иванаев вручили государственные награды военнослужащим Восточного военного округа за проявленную храбрость и героизм. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

Также в ДНР Трутнев встретился с военнослужащими Восточного военного округа. Бойцам передали FPV-дроны, средства радиоэлектронной борьбы и разведки предприятий ТОР "Патриотическая". На передовую были переданы оптические приборы наблюдения, тепловизионные прицелы, противоосколочные костюмы, гладкоствольные ружья для борьбы с вражескими дронами, боеприпасы к ним, боеприпасы для высокоточных снайперских комплексов. Также им передали мотоциклы "Эндуро", самодвижущиеся тележки и другой транспорт.

В Запорожской области Трутнев передал добровольцам изготовленные предприятиями в рамках ТОР "Патриотическая" FPV-дроны и средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Также им вручили мотоциклы и другие транспортные средства, оптические приборы наблюдения, гладкоствольные ружья, средства для борьбы с дронами, ударные и разведывательные беспилотные авиационные системы.

"На передовой специальной военной операции независимость России вместе со всеми отстаивают наши бойцы-дальневосточники. Ряд сотрудников аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, администраций дальневосточных регионов ушли добровольцами на фронт. Мы с особым вниманием относимся ко всем проблемам и вопросам всех бойцов. Впредь продолжим им помогать, передавать снаряжение и оборудование, произведенное в рамках специального режима - ТОР "Патриотическая". Гордимся дальневосточниками - их мужеством, смелостью и твердостью духа", - сказал Трутнев.