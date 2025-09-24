Остатки группировки ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища насчитывают около 80 человек

Основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск уничтожили основную часть блокированной группировки ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища, остатки насчитывают около 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 23 августа соединения и воинские части Южной группировки войск приступили к уничтожению окруженного противника. В настоящее время основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек. Активные действия Южной группировки войск продолжаются", - сказали там.