В ведомстве пояснили, что, продолжая наступательные действия в весенне-летний период, Южная группировка войск освободила 1 августа Александро-Калиново, тем самым блокировав дорогу западнее водохранилища

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Операции по ликвидации подразделений ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища предшествовала предварительная кропотливая работа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операции по ликвидации противника южнее Клебан-Быкского водохранилища предшествовала предварительная длительная и кропотливая работа. Успехом стало освобождение населенного пункта Водяное в апреле текущего года", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что, продолжая наступательные действия в весенне-летний период, Южная группировка войск освободила 1 августа Александро-Калиново, тем самым блокировав дорогу западнее водохранилища. Позднее в целях окружения ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа - населенным пунктом Клебан-Бык и заблокировали остатки украинских подразделений численностью до 800 человек.