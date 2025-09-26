По полигону на Камчатке пли! Как "Булава" восстановила баланс сил в ядерной триаде РФ

После успешной проверки макета баллистической ракеты, названной "Булава", 27 сентября 2005 года состоялся первый испытательный запуск изделия из акватории Белого моря. С борта ТК-208 "Дмитрий Донской" из надводного положения были осуществлены стрельбы по полигону "Кура", который находится на Камчатке. Примерно за 14 минут ракета преодолела более 5,5 тыс. км, после чего ее боевые блоки успешно поразили цели

20 лет назад новое оружие российского подводного флота — "Булава" — впервые продемонстрировало свои огромные боевые возможности.

Как все начиналось

К созданию стратегических ядерных сил (СЯС) Советский Союз приступил в первой половине 1960-х годов. Примерно за 15 лет до этого страна обзавелась собственным атомным оружием, взрыв первой отечественной атомной бомбы РДС-1 состоялся 29 августа 1949 года, после чего ядерные силы, конечно, росли качественно и количественно.

Макет корпуса бомбы РДС-1 © Артем Геодакян/ ТАСС

В современной России СЯС представлены триадой: ракетные войска стратегического назначения (РВСН), стратегическая авиация и морские стратегические ядерные силы (МСЯС).

В составе МСЯС наиболее современными и совершенными являются подводные лодки проекта 955 "Борей" (с их модифицированным вариантом 955А "Борей-А"). Каждая из них вооружена 16 новыми ракетами Р-30 "Булава". Из открытых источников известно, что на июль 2025 года в РФ построено восемь таких кораблей.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А © Лев Федосеев/ ТАСС

По сути, можно считать, что история создания ракет для будущих атомных подводных лодок берет начало еще в 1955 году — примерно через три года после того, как началось проектирование первой отечественной АПЛ К-3. Тогда лидер ракетной отрасли Сергей Королев предложил назначить Виктора Макеева главным конструктором Специального конструкторского бюро-385 (СКБ-385, создано в конце 1947-го). Предприятие было нацелено на оснащение подводных лодок баллистическими ракетами. Кандидатура Макеева оказалась выбрана очень удачно, в октябре 1961 года ракета Р-13 с положительными результатами отстрелялась по полигону на Новой Земле. Это была первая ракета, которую специально разработали для запуска с АПЛ. Она имела большую дальность и более мощный боезаряд по сравнению с предшественницей — жидкостной одноступенчатой баллистической ракетой Р-11ФМ.

Создание школы морского ракетостроения

С 1963 года Макеев стал также начальником СКБ-385, а впоследствии и генеральным конструктором "Конструкторского бюро машиностроения" (КБМ). Под его руководством небольшое СКБ в городе Миасс на Урале превратилось в КБМ и ведущую научно-конструкторскую организацию страны, сформировалась разветвленная кооперация НИИ, КБ, заводов-изготовителей, испытательных полигонов. Все они решали задачи разработки, изготовления и испытания ракетных комплексов для Военно-морского флота (ВМФ).

Виктора Макеева можно назвать создателем научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения в нашей стране. Он многое сделал для достижения паритета в ракетном вооружении Советского Союза с США. После кончины академика, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и трижды Государственных премий СССР предприятие переименовали в Государственный ракетный центр (ГРЦ) и присвоили имя Макеева. Созданная под его руководством жидкостная трехступенчатая баллистическая ракета Р-29РМ для подводных лодок стала одной из лучших в мировом ракетостроении по показателям энергомассового совершенства. Ракету и комплекс Д-9РМ на ее основе приняли на вооружение в 1986 году.

Работы по созданию новой модификации этих ракет начались в 1999 году — она получила обозначение Р-29РМУ2 и шифр "Синева". Были несколько изменены размеры ступеней, повышена устойчивость к воздействию электромагнитного импульса, установлен новый комплекс преодоления противоракетной обороны и система спутниковой навигации. В июле 2007 года "Синеву" указом президента РФ Владимира Путина приняли на вооружение ВМФ (перед этим новые боевые блоки поставили на АПЛ). Согласно расчетам, основные характеристики баллистической ракеты превосходили отечественные и зарубежные аналоги.

Пуск баллистической ракеты "Синева" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Высокие боевые качества нового оружия подтвердились 11 октября 2008 года в рамках учений "Стабильность-2008". Тогда в Баренцевом море с борта атомной подводной лодки К-114 из подводного положения был произведен запуск. Ракета "Синева" установила рекорд дальности полета в 11 547 км и приводнилась в экваториальной части Тихого океана. 6 августа 2010 года с борта той же АПЛ К-114 успешно запустили две ракеты Р-29РМУ2 залпом из акватории Баренцева моря по полигону "Кура" на Камчатке.

Казалось бы, позиции ГРЦ им. В.П. Макеева прочны, а перспективы неоспоримы.

Неожиданная передача: политика и техника

Однако к этому времени в деле создания ракет для АПЛ произошли существенные изменения. В ноябре 1997 года министры экономики и обороны РФ Яков Уринсон и Игорь Сергеев обратились к председателю правительства Виктору Черномырдину с предложением унифицировать ракеты, используемые ВМФ и РВСН, и передать все разработки Московскому институту теплотехники (МИТ). В качестве обоснования указывалось, что Россия еще не смогла выйти из затяжного экономического кризиса и с учетом реалий международной обстановки — "разрядки" — целесообразно объединить все проекты в одних руках. Генеральному конструктору и директору МИТа Юрию Соломонову было предложено разработать универсальную баллистическую ракету.

Коллектив МИТа был далеко не новичком в деле создания мощной ракетной техники. Среди разработок института значилось два ракетных комплекса (стационарный и мобильный) с универсальной твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой "Тополь", затем "Тополь-М". Эти ракеты на долгое время стали наиболее массовыми в современных отечественных РВСН. Еще более совершенными считаются ракеты комплекса "Ярс", также разработки МИТ.

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" © Минобороны РФ/ ТАСС

Здесь-то и началась непосредственная работа по новой ракете для АПЛ, которая получила название "Булава". Разработку возглавил лауреат Государственной премии СССР, впоследствии академик, Герой Труда и Герой Российской Федерации Юрий Соломонов, назначенный тогда же генеральным конструктором и директором МИТа. Он участвовал в создании ракетных комплексов "Пионер", "Тополь", "Тополь-М" и других, проводившихся под началом академика Александра Надирадзе. Решение в пользу "Булавы" не было бесспорным, однако его поддержал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Куроедов.

Ряд удачных блоков и систем "Булавы" позаимствовали от сухопутных предшественников. Однако не была полностью учтена специфика предыдущей деятельности предприятия — отсутствие нужного оборудования. Необходима была сложная переделка АПЛ "Юрий Долгорукий" под новые ракеты. При этом уже примерно на 70% была готова ракета "Барк", которая должна была сменить "Синеву" в следующем десятилетии. Но ее доводку прекратили финансировать.

Все же большим опытом в создании и разработке ракет для атомных подводных лодок обладал ГРЦ им. В.П. Макеева. Впрочем, Миасский ракетный центр не остался без работы: ГРЦ разрабатывает ракеты "Лайнер", "Скиф", "Сармат" для РВСН, а также принимает участие в программах Российского космического агентства и создает системы и оборудование для народного хозяйства.

При принятии решения в пользу твердотопливной "Булавы" явно присутствовало стремление не отстать от новаторских западных разработок, оружия "наших заклятых друзей". Американцы массово оснастили свои АПЛ баллистическими ракетами "Трайдент" и более совершенными трехступенчатыми ракетами четвертого поколения "Трайдент II", которые являлись твердотопливными, а не жидкостными.

Пуск баллистической ракеты "Трайдент II" © Getty Images

Обладая разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, "Трайдент II" достигала максимальной дальности 11 300 км при высокой точности поражения цели. В 1990 году ее приняли на вооружение ВМС США, а через пять лет — ВМФ Великобритании.

Сравним: какие ракеты лучше

У твердотопливных ракет нет понятия утечки топлива при хранении, у них более простая конструкция, выше относительная безопасность при транспортировке, их труднее разрушить, чем жидкостные. Они имеют повышенную стойкость к поражающим факторам. Основные достоинства жидкостных ракет — высокий удельный импульс, обеспечение управляемости по тяге, весовое преимущество при создании ракет больших габаритов.

В случае жидкостных ракет, таких как "Синева", используется так называемый мокрый старт с предварительным заполнением шахты водой. Это занимает некоторое время и производит существенный акустический шум. Если АПЛ перед пуском преследует противолодочный корабль или подводная лодка противника, то звук может оказаться критичным.

Более высокая прочность твердотопливных ракет, как "Булава", позволяют выполнять "сухой старт". Ракета выдерживает перегрузки при стрельбе из шахты пороховым зарядом, а двигатель включается уже после того, как ракета появляется над поверхностью воды. Не происходит демаскировки атомной подводной лодки.

Доработка и опытная эксплуатация

Доводка "Булавы" оказалась долгой и сложной. Три пуска, осуществленные с сентября по декабрь 2006 года, прошли неудачно. Ракеты, выпущенные из надводного и подводного положений, или падали в море, или самоликвидировались. Затем последовали три частично успешных этапа стрельб. И снова неудачи — в декабре 2008-го и августе 2009-го. После этого директор МИТа Юрий Соломонов даже подал в отставку, оставаясь генеральным конструктором. На предприятии полагали, что причиной испытательных пусков с неудовлетворительными результатами стало нарушение технологии производства, а военные моряки объясняли случившееся "плавающим" сбоем в работе систем ракеты, который возникал в разных узлах.

Каждый неудачный пуск имеет свои причины. Все они разные. В настоящее время ведется работа над созданием трех абсолютно одинаковых ракет. Мы рассчитываем, что это позволит нам точно найти ошибку, если такая имеется, так как она должна повториться на всех трех ракетах. Сейчас мы работаем над тем, как проконтролировать процесс сборки, чтобы точно знать, что все ракеты идентичны. Поэтому возобновление испытательных пусков "Булавы" планируется не раньше осени 2010 года Из заявления министра обороны Анатолия Сердюкова 21 мая 2010 года

"Работу над ошибками" выполнили оперативно. Шесть пусков, проведенных в конце 2010-го и в 2011 году (при тех же условиях и дальностях), оказались успешными. В 2012 году "Булаву" принял на вооружение ВМФ РФ.

Эта ракета уступает "Синеве" по дальности (9 300 против 11 500 км) и, как говорят ракетчики, по забрасываемому весу (1 150 против 2 800 кг). Однако "Булава" может нести от 6 до 10 боевых блоков индивидуального наведения, которые способны маневрировать, что значительно повышает шансы преодоления противоракетной обороны неприятеля. При этом важно подчеркнуть: маневры возможно выполнять на разгонном участке полета, который у "Булавы" самый короткий среди "одноклассников" — это обстоятельство очень усложняет перехват. Ведь именно на разгонном участке ракета является наиболее уязвимой.

Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий" © Владимир Иващенко/ Пресс-служба Северного флота/ ТАСС

"Булава" рождалась в муках, но препятствия устранены, ракета полетела, причем именно туда, куда это необходимо военным морякам. С ее принятием на вооружение есть уверенность, что аварии и катастрофы на флоте, вызванные нарушениями в технологии обращения с жидкостно-топливными ракетами, останутся в прошлом. Разгерметизация баков ракеты была и пока остается одной из самых серьезных угроз при эксплуатации АПЛ и не раз приводила к очень неприятным последствиям.

В конкурсе на создание ракетного комплекса для ВМФ Московский институт теплотехники стал головным разработчиком комплекса с морской ракетой "Булава-30". При проектировании этой ракеты были использованы не только достижения, реализованные в ракете "Тополь-М", но и внедрены уникальные конструктивно-компоновочные схемы, ранее не использовавшиеся ни в одном отечественном и зарубежном изделиях Сергей Пономарев Глава "Вся жизнь – защита Родины" из книги "Фронтовики в рядах оборонщиков"

Генеральный директор АО "Корпорация "МИТ" Сергей Пономарев также отмечал, что установка нового ракетного комплекса Д-30 на основе баллистической ракеты "Булава" на строящиеся лодки стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" (а также их модификаций) восстановит изменившийся в последнее десятилетие баланс сил в нашей ядерной триаде, роль ВМФ снова возрастет.

В настоящее время "Булава" является уже полноценным изделием, которое обеспечивает безопасность России. Ракета отвечает современным потребностям Военно-морского флота. К тому же она полностью изготовлена из российских комплектующих на отечественных предприятиях.

Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов