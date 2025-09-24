Белоусов провел техсовет по развитию системы управления беспилотными комплексами

Был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел технический совет по развитию системы управления беспилотными комплексами и повышению ее эффективности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел технический совет по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами и повышения ее эффективности. В мероприятии приняли участие руководящий состав Минобороны России, центральных органов военного управления, представители группировок войск, научно-исследовательских, образовательных и общественных организаций, а также предприятий промышленности", - сказали в военном ведомстве.

В ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети.