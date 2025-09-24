ТАСС: батальон ВСУ протестует против "отправки на убой" в другие бригады

В российских силовых структурах отметили, что военные ВСУ акцентировали внимание на том, что солдат используют в качестве "пушечного мяса", когда необходимо зайти в сложный населенный пункт

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 156-го отдельного батальона 118-й отдельной бригады теробороны протестуют против прикомандировывания их к другим бригадам, в которых солдат батальона отправляют на убой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Руководство 156-й отдельного батальона 118-й отдельной бригады теробороны опубликовало заявление, что командиры бригад, к которым прикомандирован личный состав, отправляют их на убой. В сообщении говорится, что батальон больше не готов закрывать собой пробелы в обороне и быть "козлами отпущения" для командиров бригад, за которыми они закреплены", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что батальон акцентировал внимание на том, что солдат используют в качестве "пушечного мяса", когда необходимо зайти в сложный населенный пункт. При этом, уточняют украинские солдаты, им не оказывается никакой поддержки.

156-й батальон 118-й бригады теробороны участвовал в боях за Попасную в 2022 году, в обороне Бахмута в 2023 и в "Курской авантюре" в 2024.