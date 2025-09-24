Основной упор в обороне города ВСУ делают на беспилотную авиацию

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на купянском направлении планируют дотянуть до осенней распутицы в надежде стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Тянет до распутицы, чтобы начались холода и вот эти переходы через <...> слякоть. Тогда они считают, что они смогут более продуктивно сдерживать наше наступление. Но мы же тоже понимаем, как мы должны двигаться и с какими скоростями. Поэтому сейчас идет давление фактически на всех участках фронта", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что основной упор в обороне города ВСУ делают на беспилотную авиацию.