Также поражены контейнеры с беспилотниками дальнего действия

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ после российского удара по Черниговской области составили свыше 200 человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили о том, что в результате комбинированного удара и точного попадания в укрытие "полностью избежать потерь среди личного состава не удалось", также есть раненные среди личного состава.

"Удар был нанесен по местам проживания мобилизованного личного состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 111-й отдельной бригады теробороны и по тренировочной базе 429-го полка БПС "Ахиллес". Уничтожено свыше 200 человек живой силы противника", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, уничтожены контейнеры с беспилотниками дальнего действия, штаб полигона, 3 ангара с техникой и 12 автомобилей ВСУ.