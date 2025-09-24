Боец Данил Солькин передал местоположение и направление движения беспилотника ВСУ другим военнослужащим своего подразделения, что позволило своевременно пресечь вражескую атаку и уничтожить тактический боеприпас

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге гвардии ефрейтора Данила Солькина, который во время движения обнаружил в воздухе тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 и спас установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М3".

"На одном из тактических направлений зоны проведения специальной военной операции гвардии ефрейтор Данил Солькин выполнял в составе зенитного ракетного расчета боевую задачу по прикрытию объектов от ракетных атак противника. Во время движения к огневой позиции, ефрейтор Солькин обнаружил в воздухе тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США. Проявив быстроту реакции и хладнокровие, ефрейтор Солькин вывел пуско-заряжающую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" из зоны видимости противника в укрытие", - сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что Солькин передал местоположение и направление движения беспилотника ВСУ другим военнослужащим своего подразделения, что позволило своевременно пресечь вражескую атаку и уничтожить тактический боеприпас.

Также в военном ведомстве рассказали о гвардии ефрейторе Александре Луфте, который на одном из тактических направлений зоны проведения специальной военной операции находился на посту воздушного наблюдения.

"В ходе несения боевого дежурства поступил сигнал о выходе из строя аккумуляторной батареи на одной из боевых машин, что могло повлиять на боеспособность техники и выполнение боевой задачи по защите воздушных рубежей. В составе отделения технического обслуживания был организован выезд на позицию, где находилась неисправная боевая единица. Несмотря на риски и постоянную угрозу огневого воздействия БПЛА противника, ефрейтор Луфт действовал уверенно и быстро. Прибыв на место, ефрейтор Луфт внимательно проверил все соединения и элементы системы, выявил причину неисправности и оперативно устранил поломку, вернув боеготовность технике", - добавили там.