LazerBuzz рассказала, почему отказалась от идеи создания лучемета против дронов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Идея создания портативного лучемета для противодействия беспилотникам оказалась несостоятельна из-за человеческого фактора. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор компании-разработчика лазерных систем противодействия дронам LazerBuzz Иван Хованский.

"Противодействие FPV-дронам - наша приоритетная цель, однако для этого необходима автоматизация. В самом начале мы тестировали идею, которая заключалась в том, что если взять очень мощный источник и сделать лучемет, то человек сможет бороться с дронами, поражая их с руки или со штатива. По факту оказалось, что идея несостоятельна, поскольку стрелок хорошо отрабатывал цели на испытаниях, но в ходе демонстрации нервничал и получилось неубедительно. Стабильные результаты очень сильно зависят от человеческого фактора и везения. В случае если мы разрабатываем комплекс для противодействия БПЛА, все это неприемлемо", - сказал Хованский.

По его словам, действующие лазерные системы могут применяться для поражения очень малых объектов. "<…>При их помощи действительно отлично поражаются беспилотники. Себестоимость дронов достаточно низкая, чтобы использовать для борьбы с ними какие-то другие системы. Стрелять из "Панциря" по дронам невероятно расточительно. Кроме того, не существует компактных установок ПВО, которые были бы результативны против БПЛА", - отметил он.

