Рабочая дистанция поражения может составлять 600-700 м, заявил директор компании-разработчика Иван Хованский

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лазерная система противодействия беспилотникам (проект "Посох") после доработки сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды от обнаружения объекта до его полной ликвидации. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский.

"От обнаружения объекта до его полного поражения надо успеть за три секунды. Что касается рабочей дистанции, то для лазерных систем, которые можно сделать компактными, это 600-700 м. Скорость поражения в три секунды обусловлена тем, что худший сценарий поражения - это горение аккумуляторной батареи дрона. Если мы подбили дрон и поразили его батарейку, то, воспламеняясь, она будет выделять достаточную энергию для поддержания полета вплоть до 300 м. То есть в случае сценария, где при помощи лазера поражается батарея дрона, аппарат в любом случае уже не сможет выполнить задачу", - сказал Хованский.

Он также сообщил, что апробация системы лазерного противодействия БПЛА в зоне СВО "запланирована и состоится в ближайшее время". В сентябре в LazerBuzz сообщили об успешной апробации в зоне спецоперации лазерной системы дистанционного разминирования взрывчатых веществ.

