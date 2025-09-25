Удар нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что после подтверждения от разведки об уничтожении цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.