Противника поразили при помощи FPV-дронов

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили несколько групп украинских войск, которые пытались покинуть Купянск. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идет о нескольких группах противника.

"Разрозненные остатки подразделений ВСУ, которые малыми группами на пикапах пытались покинуть Купянск, уничтожены операторами FPV-дронов группировки войск "Запад", - рассказали в силовых структурах.

В распоряжении ТАСС также есть кадры уничтожения выезжающих из Купянска автомобилей ВСУ