Боевую задачу выполнили операторы дронов группировки войск "Днепр"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Расчет ударных БПЛА "Молния-2" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что оператор российского разведывательного дрона ночью заметил перемещение украинских солдат к жилой постройке. Утром оттуда ВСУ запустили свой БПЛА.

"Координаты точки запуска были переданы на командный пункт управления. Командиром подразделения было принято решение применить по цели ударный беспилотник самолетного типа "Молния-2". В результате удара пункт управления БПЛА ВСУ полностью разбит", - говорится в сообщении.