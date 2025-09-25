Расчет "Гиацинта" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ у Красноармейска

Артиллеристы произвели серию выстрелов 152-мм снарядами с расстояния более 25 км

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, находившийся в здании на окраине одного из населенных пунктов на подступах к Красноармейску в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожил передовой пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, замаскированный в здании на окраине одного из населенных пунктов на подступах к Красноармейску", - говорится в сообщении.

Уточняется, что серию выстрелов 152-мм снарядами, полностью уничтожившими здание с украинскими операторами БПЛА, артиллеристы произвели расстояния более 25 км.