Бойцы Южной группировки войск также поразили блиндаж противника

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов Южной группировки войск ВС РФ уничтожили блиндаж и до 10 солдат ВСУ, окруженных в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате успешной работы операторов БПЛА мотострелкового соединения Южной группировки войск на данном направлении был уничтожен блиндаж противника, а также до 10 человек живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска заблокировали в районе Клебан-Быкского водохранилища группировку ВСУ, в которую входят солдаты бригады специального назначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и штурмовой бригады "Лють" ВСУ.