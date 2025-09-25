Наблюдение за тяжелым дроном позволило выследить и уничтожить солдат ВСУ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Штурмовики Восточной группировки войск ВС РФ при освобождении Калиновского в Днепропетровской области смогли обнаружить и уничтожить около 10 солдат ВСУ в доме благодаря наблюдению за украинским тяжелым дроном, сбрасывавшим провизию. Об этом рассказал штурмовик с позывным Фомич.

"Она раз в день прилетала. Мы ее выследили, передали по рации: так и так, что-то делает, скорее всего, сброс, скорее всего, там находится противник. Постреляли по лопастям, сбили ее", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Фомич добавил, что когда штурмовики подошли к сбитому дрону, то вступили в контакт с противником, который прятался в доме. "К сожалению, сдаваться они не пытались и даже не хотели. Поэтому их и ликвидировали. Около десятка было их там", - добавил боец.

Об освобождении Калиновского военнослужащими Восточной группировки в Минобороны РФ сообщили 22 сентября.