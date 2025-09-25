На кадрах также запечатлены военнослужащие ВС РФ с российскими флагами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. В Минобороны РФ опубликовали кадры, на которых бойцы группировки "Восток" разворачивают флаги России в освобожденном Калиновском Днепропетровской области.

"Активную огневую поддержку российским мотострелкам во время штурма села оказали расчеты артиллерии и ударных БПЛА. Разведчики с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских националистов, а операторы FPV-дронов поражали цели заблаговременно, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции", - сказали в ведомстве.

Там также предоставили кадры боевой работы бойцов ВС РФ в ходе штурма населенного пункта.

Об освобождении Калиновского военнослужащими Восточной группировки в Минобороны РФ сообщили 22 сентября.