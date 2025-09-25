В перспективе комплекс можно будет формировать под конкретные требования заказчика, сообщил директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты занимаются созданием лазерной системы для противоминной разведки с беспилотника. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский.

"В перспективе комплекс можно будет формировать уже под требования заказчика - исходя из его технического задания. Допустим, кому-то требуется очень простая установка. В то же время нам поступило несколько запросов от специалистов, которые занимаются противоминной разведкой. Им нужен концепт лазерной системы, которую можно поставить на "крыло" - на какой-нибудь квадрокоптер. Поэтому мы можем по техническому заданию заказчика предложить адаптированное под конкретные задачи решение и произвести его. Все это возможно, наша система отличается модульностью и масштабируемостью", - сказал он.

