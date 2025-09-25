Военный эксперт отметил, что чаще всего противник наносит комбинированные удары "в тесном взаимодействии с БПЛА" на участке Карповка-Новоселовка

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины перебросили натовскую артиллерию и минометы под Шандриголово Донецкой Народной Республики - в районы населенных пунктов Крымки и Александровка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

23 сентября Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ утратили контроль над Шандриголово, российские бойцы зачищают село и его окрестности. Крымки расположены примерно в 16 км северо-западнее Шандриголово, Александровка - в 13 км северо-западнее Шандриголово.

"В районы населенных пунктов Крымки и Александровка в ДНР отмечено прибытие самоходной буксируемой гаубичной артиллерии и минометов вооруженных формирований Украины. Украинские боевики активно используют ее для ведения огня на участке Карповка-Новоселовка. Применяются, в основном, 155-мм натовские боеприпасы, но противник также использует и советские калибры 120 и 122 мм", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что чаще всего противник наносит комбинированные удары "в тесном взаимодействии с БПЛА" на участке Карповка-Новоселовка.