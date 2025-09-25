По пехотным целям российские военнослужащие бьют дронами на радио, рассказал оператор БПЛА бригады в составе "Днепра"

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки "Днепр" в Запорожской области используют дроны "Князь Вандал Новгородский" с управлением по оптоволокну для поражения самоходной и буксируемой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

"В зависимости от цели [применяем разные БПЛА], если пехотная цель, у нас идет дрон на радио, если цель артиллерия, если расчет достает, то у нас вылетает "Князь Вандал Новгородский", чтобы поразить цель наверняка", - сказал военнослужащий.

По его словам, благодаря управлению по оптоволокну, а не радио, "Князь Вандал" защищен от средств радиоэлектронной борьбы противника. "Работаем с дронами "Князь Вандал Новгородский", очень хорошие дроны на оптоволокне, не подвергаются РЭБ противника, с ним сделать ничего не могут, кроме того, чтобы сбить, но не каждый решается выбежать из окопа, потому что он сразу может ударить", - рассказал оператор.